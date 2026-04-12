Menopausa | come gestire il crollo ormonale e proteggere la salute

La menopausa rappresenta la fine del ciclo riproduttivo femminile e si verifica in media tra i 45 e i 55 anni. Durante questa fase si verificano variazioni ormonali che possono influire su diversi aspetti della salute, come le vampate di calore, i disturbi del sonno e i cambiamenti dell’umore. La mancanza di informazioni precise rende spesso difficile affrontare questa transizione, che coinvolge aspetti fisici e psicologici.

La transizione biologica che segna la fine della fertilità femminile è spesso vissuta con timore e incertezza, a causa di una carenza di informazioni chiare sulla gestione dei cambiamenti fisici e psicologici. Mentre l’età media in cui si manifesta questo passaggio si attesta intorno ai 51 anni, molte donne si trovano ad affrontare un crollo ormonale senza le adeguate spiegazioni mediche o la consapevolezza delle opzioni terapeutiche disponibili per mitigare i disturbi. La scienza contro il silenzio sui cambiamenti fisiologici. La dottoressa Di Pace, specialista in sessuologia clinica e fisiopatologia presso l’ospedale San Giuseppe di Milano, ha recentemente pubblicato un volume intitolato Menopausa in salute, curato da Eliana Liotta per la collana Scienze per la vita di Sonzogno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Menopausa: come gestire il crollo ormonale e proteggere la salute Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale, cosa succede ai denti in menopausa e come proteggere il sorriso Leggi anche: Longevità è donna. Terapia ormonale in menopausa: può rallentare l’invecchiamento? Le terapie ormonali bioidentiche. Con il dr Gambacciani e la dr.ssa Cinzia Polo