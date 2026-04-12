Il presidente russo ha contattato il suo omologo iraniano per discutere della situazione geopolitica che coinvolge gli Stati Uniti e l’Iran. La comunicazione tra i due leader si concentra sui sviluppi recenti nella regione del Medio Oriente. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sui temi affrontati o sui contenuti della conversazione. La mossa si inserisce in un quadro di relazioni internazionali caratterizzato da tensioni e interessi condivisi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha contattato il suo omologo iraniano Pezeshkian per esaminare l’attuale scenario geopolitico che vede coinvolti gli Stati Uniti e l’Iran. Durante il colloquio, la leadership russa ha espresso la propria volontà di agire come facilitatore nei tentativi di stabilizzare le tensioni in Medio Oriente, puntando verso una risoluzione diplomatica. La mediazione russa tra Teheran e Washington. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Cremlino, il vertice telefonico tra Putin e Pezeshkian si è concentrato sulla necessità di trovare una via d’uscita politica al conflitto che interessa la regione. La posizione russa si è delineata con l’offerta di contribuire attivamente agli sforzi volti a garantire una pace che sia allo stesso tempo giusta e duratura per l’area mediorientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medio Oriente: la mossa di Putin per unire Iran e Stati Uniti

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