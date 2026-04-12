Medio Oriente in fiamme | tra massacri a Gaza e l’inerzia dell’Europa

Il Medio Oriente si trova al centro di tensioni crescenti, con episodi di violenza e scontri armati registrati a Gaza. Nel frattempo, le reazioni delle potenze europee appaiono poco incisive, mentre le dichiarazioni di alcune figure politiche estere hanno alimentato il clima di instabilità. La situazione resta complessa e difficile da prevedere, con eventi che continuano a svilupparsi in modo rapido e spesso violento.

Le minacce di Trump, che hanno evocato il terrore del secolo scorso parlando della fine di intere civiltà, si sono rivelate solo il ruggito di un predatore intrappolato. Tuttavia, la fragilità degli equilibri internazionali suggerisce che la tregua attuale non equivalga affatto a una stabilità duratura. In Medio Oriente, la realtà descritta dai fatti in Gaza mostra come le promesse di miglioramento siano svanite dopo i cessate il fuoco. I numeri parlano chiaro: 733 vittime e 1.913 feriti si contano dopo gli scontri avvenuti durante le pause nei combattimenti. La popolazione civile resta priva di beni essenziali come elettricità, cibo, acqua e assistenza medica, mentre i lavori per la ricostruzione non sono nemmeno stati avviati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medio Oriente in fiamme: tra massacri a Gaza e l’inerzia dell’Europa Da Gaza all'Iran: l'Europa davanti alla spirale bellica in Medio OrienteVenerdì 13 marzo alle ore 17:15, la Libreria Pellegrini in piazza San Frediano a Pisa ospiterà l'incontro "Da Gaza all'Iran", un’iniziativa del... Leggi anche: Medio Oriente in fiamme: escalation tra Iran e Israele