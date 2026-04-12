Il negozio Mediaworld di Pesaro chiuderà i battenti il 30 aprile, come confermato nelle ultime ore. Nei giorni scorsi, i prodotti esposti sono stati venduti a prezzi scontati in preparazione allo sgombero degli spazi. È stato raggiunto un accordo con i lavoratori che coinvolge 16 dipendenti, e si parla di un possibile ritorno nella stessa città in futuro.

E’ stata confermata al 30 aprile la data di chiusura di Mediaworld a Pesaro. Già in questi giorni, i prodotti in esposizione all’interno del negozio sono stati messi in vendita a prezzi scontati in vista dello sgombero totale dei locali. La scelta del colosso dell’elettronica di lasciare la piazza pesarese, come spiegato anche nelle settimane scorse, è dovuta a due fattori concomitanti e cioè fatturati in drastico calo (quasi dimezzati) in dieci anni nel punto vendita cittadino e costi di affitto e di gestione troppo alti per lo stabile attualmente occupato. Da qui la volontà di chiudere. "L’azienda ha confermato che il 30 aprile sarà...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mediaworld: chiusura il 30 aprile. Accordo fatto per i 16 dipendenti. E c’è l’intenzione di riaprire in città

Oh Castiglioni, riaprire San Francesco è come riaprire il core della cittàO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Brandi rilancia: nel Giubileo...

Leggi anche: Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendenti