McTominay torna sugli infortuni | Avevo ragione ma c’è un aspetto positivo

Dopo la partita tra Parma e Napoli, il centrocampista scozzese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, concentrandosi sull’incontro appena concluso. Durante l’intervista, ha affrontato anche il tema degli infortuni che hanno coinvolto la squadra azzurra, tornando sulle sue affermazioni precedenti e sottolineando un aspetto positivo legato alla situazione. La discussione si è focalizzata sulle difficoltà fisiche e sulle conseguenze per la squadra, senza ulteriori dettagli sui motivi o le ripercussioni.

Scott McTominay ha parlato a Dazn al termine di Parma-Napoli. Il centrocampista scozzese ha analizzato la gara contro il Parma ed è tornato nuovamente in merito ai tanti infortuni in casa azzurra, dopo la famosa intervista post-Inter. McTominay: “Oggi niente è finito”. Intervenuto a Dazn, McTominay non molla la presa sugli obiettivi stagionali del Napoli e non crea catastrofismi: “Oggi niente è finito. Dobbiamo continuare, oggi è stata una partita difficile. Così è il calcio, a volte ci sono partite che non ti piacciono. Dobbiamo ottenere il massimo nelle prossime sei partite”. Lo scozzese ha analizzato meglio la gara, evidenziandone le difficoltà: “Queste partite non sono facili se prendiamo gol subito.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - McTominay torna sugli infortuni: “Avevo ragione, ma c’è un aspetto positivo” Leggi anche: Conte aggiorna sugli infortuni in conferenza: novità su McTominay, Anguissa e Gilmour Napoli, parla McTominay: «Juve? Una sfida storica, dovremo dare tutto quello che abbiamo. Sugli infortuni…»Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul...