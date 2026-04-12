Nel post-partita, il centrocampista ha dichiarato che mantenere un alto livello di intensità durante la gara non è sufficiente, sottolineando che il risultato richiesto è la vittoria. Ha aggiunto che il team deve migliorare le prestazioni per ottenere i tre punti e che il pareggio non soddisfa le aspettative. La sua voce si è unita a quella di altri giocatori che hanno espresso insoddisfazione per il risultato ottenuto sul campo.

Nel post-partita di Parma-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato Scott McTominay, soffermandosi sulla corsa scudetto, sulle difficoltà della gara e sul peso che gli infortuni hanno avuto durante tutta la stagione. In spogliatoio avete parlato dello scudetto? Che sensazione c’era dopo questa partita?“Per noi, come hai detto, queste sono partite difficili. Non è facile, e se non avessimo subito gol all’inizio della partita le cose forse sarebbero potute andare diversamente. Ma questo è il calcio, succedono cose del genere e noi dobbiamo continuare a lavorare e ad allenarci come facciamo sempre, per prepararci a ogni partita.” Quanto è antipatico dover dipendere anche dai risultati degli altri?“Come hai detto, queste partite sono molto difficili.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay: “Non basta pareggiare l’intensità, queste partite vanno vinte”

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