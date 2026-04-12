Dopo la partita tra Parma e Napoli, terminata 1-1 al Tardini, il centrocampista del Napoli ha commentato il sostegno dei tifosi parmense e il modo in cui si sono fatti sentire durante il match. Ha sottolineato che lo stadio di Parma si è sentito come se si fosse unito alla squadra nel difendere. L’intervento è stato rilasciato durante un collegamento con Dazn nel post-gara.

McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Parma-Napoli, terminata 1-1 al Tardini. Di seguito il suo intervento integrale. McTominay: “Questo è il calcio, l’ambiente di Parma si è come unito alla loro partita”. “ Questo è il calcio, dobbiamo continuare ad andare e andare. Ci sono partite che non ci piacciono, come quella di oggi ma ce ne mancano sei e dobbiamo tenere il livello alto. Ovviamente queste partite sono già difficili, poi diventano ancora più difficili se gli diamo la possibilità di segnare ai primi secondi della partita. Dobbiamo solo allenarci come sappiamo, non è stato neanche semplice provare a rompere la loro difesa, posso dire quasi che l’ambiente di Parma ha difeso con la squadra non è stato semplice scomporre la difesa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay: “Lo stadio di Parma si è come unito alla squadra a difendere”

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