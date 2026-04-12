Nel terzo giro del Masters 2026, Rory McIlroy si è visto raggiungere da Young, che ha completato il suo giro con un punteggio superiore. Burns e Lowry si trovano nelle posizioni di testa, con quest’ultimo che segna uno dei punteggi più bassi nella storia del torneo. La giornata di sabato, nota come il

Succede di tutto nel moving day del Masters 2026. Innanzitutto, la prima notizia realmente di grido che arriva da Augusta: Rory McIlroy ha perso tutti i sei colpi di vantaggio che aveva accumulato a metà Major. Il nordirlandese, infatti, non disputa un grande terzo giro, lo chiude in 73 e si fa raggiungere dall’americano Cameron Young, che condivide così il -11 dopo un giro che, per converso, ricorderà a lungo. Per McIlroy il giro prende la piega completamente sbagliata alla buca 11, quando va a prendere un brutto rimbalzo davanti al green finendo dritto in acqua, e dovendo così finire assoggettato a un doppio bogey, cui segue un bogey alla 12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - McIlroy raggiunto da Young dopo il terzo giro del Masters. Burns e uno storico Lowry vicini

McIlroy e Burns dettano il passo al Masters di Augusta. Scheffler e Schauffele in agguatoSono Sam Burns e Rory McIlroy a dettare il passo al Masters dopo la prima giornata.