Maxi rissa a Fondi al vaglio le immagini delle telecamere | altri due identificati

Nella serata di ieri a Fondi si è verificata una rissa che ha portato all'arresto di quattro persone e alla denuncia di un’altra. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare altri soggetti coinvolti. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sui fatti e capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Attualmente, sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Sono ancora in corso le indagini della polizia sulla maxi rissa della serata di ieri a Fondi che ha già portato a quattro arresti e a una denuncia. Il lavoro dei poliziotti del locale Commissariato prosegue senza sosta per fare piena chiarezza su quanto accaduto e per chiudere il cerchio su tutti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Sospettato di essere un ladro e ferito con due colpi di pistola: le immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri Resti di animali tra i rifiuti. Al vaglio le telecamereASSISI – Si punta sulle telecamere di videosorveglianza del cimitero di Petrignano per cercare di capire chi ha abbandonato carcasse di animali lungo...