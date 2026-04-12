Maxi esercitazione Ricerca e salvataggio Sei giorni di prove

Da oggi fino a venerdì 17 aprile, la provincia di Pisa ospiterà una settimana dedicata alla simulazione di operazioni di ricerca e salvataggio. Il comando dei vigili del fuoco locale sta coordinando la seconda esercitazione nazionale per i moduli Usar Italy, un team specializzato nelle operazioni di ricerca in ambienti urbani. Durante i sei giorni, verranno eseguite diverse prove pratiche per testare le capacità di intervento e coordinamento delle squadre coinvolte.

La provincia di Pisa si trasforma per una settimana nel centro nevralgico del soccorso d’eccellenza. Da oggi fino a venerdì 17 aprile, il comando dei vigili del fuoco di Pisa coordinerà la seconda “pre-exercise” nazionale per i moduli Usar Italy (Urban Search and Rescue). L’attività è un passaggio cruciale per preparare i team italiani alla prestigiosa sfida internazionale che si terrà dal 18 al 22 maggio, infatti, si svolgerà la vera e propria esercitazione di classificazione alla presenza di esperti classificatori Insarag (Nazioni Unite) provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è ottenere l’abilitazione che consente ai team italiani di intervenire nelle più gravi catastrofi mondiali garantendo i massimi standard operativi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi esercitazione. Ricerca e salvataggio. Sei giorni di "prove" Valanga in Alto Adige, maxi operazione di salvataggio con sei elicotteri: «Due morti e cinque feriti»È di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga in val Ridanna, in Alto-Adige. Esercitazione dei Vigili del Fuoco sulla neve: simulato il salvataggio di un disperso sotto una valangaA Campo Staffi quattro giornate di addestramento per oltre cinquanta operatori del comando di Frosinone: prove di ricerca e soccorso in ambiente...