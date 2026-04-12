Mauro Esposito | Carnevale mi portava a cena con Paola Perego Zola a 37 anni ci diede una lezione

Mauro Esposito ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, durante la quale ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua carriera. Ha parlato degli anni trascorsi a giocare con Zola, che a 37 anni gli diede una lezione in campo, e ha ricordato momenti della partecipazione al Mondiale 2006 con la nazionale. Tra gli aneddoti, ha menzionato anche un episodio legato al suo esordio, che vide la sostituzione di Allegri.