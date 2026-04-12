Mauro Esposito | Carnevale mi portava a cena con Paola Perego Zola a 37 anni ci diede una lezione
Mauro Esposito ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it, durante la quale ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua carriera. Ha parlato degli anni trascorsi a giocare con Zola, che a 37 anni gli diede una lezione in campo, e ha ricordato momenti della partecipazione al Mondiale 2006 con la nazionale. Tra gli aneddoti, ha menzionato anche un episodio legato al suo esordio, che vide la sostituzione di Allegri.
Mauro Esposito si è raccontato nel corso di una lunga intervista a Fanpage.it. L'ex calciatore racconta gli anni d'oro di Cagliari con Zola, il Mondiale 2006 sfiorato con la Nazionale e gli aneddoti di una carriera intensa: "Il mio esordio? Dovetti sostituire Allegri".🔗 Leggi su Fanpage.it
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