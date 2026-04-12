Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un ragazzo di 12 anni avvenuta in una spa di San Benedetto. La Procura di Rimini aveva inizialmente aperto un fascicolo contro ignoti e ora ha deciso di procedere con l’iscrizione formale. Il decesso si è verificato durante un tentativo di salvataggio, mentre il ragazzo era tra le braccia del padre.

SAN BENEDETTO Sono tre gli indagati per la morte di Matteo Brandimarti di 11 anni. La Procura della repubblica di Rimini, che aveva aperto un fascicolo nei confronti di ignoti, ha modificato l’ipotesi di reato, da lesioni gravissime a omicidio colposo e ieri anche individuato in tre persone, legate all’Hotel Duca del Montefeltro, struttura di Pennabilli dove si è consumata la tragedia, i possibili responsabili di una morte assurda. La vicenda A difendere la famiglia è stato chiamato l’avvocato ascolano Umberto Gramenzi, professionista che peraltro è stato già il legale della famiglia di Pamela Mastropietro, la giovane uccisa e fatta a pezzi a Macerata.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Matteo ha perso conoscenza tra le braccia del papà». I drammatici minuti del salvataggio nella Spa: tre indagati per la morte del 12enne

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