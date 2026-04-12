Mathieu Van der Poel | La mia corsa è finita nella Foresta di Aremberg Non dovevo prendere la bici di Philipsen…

Al termine della Parigi-Roubaix 2026, Mathieu Van der Poel ha dichiarato che la sua corsa si è interrotta nella Foresta di Aremberg, dove ha ammesso di aver preso la bici sbagliata, quella di Philipsen. La sua gara si è conclusa con delusione, dopo aver incontrato notevoli difficoltà e perdite di tempo lungo il percorso. Van der Poel ha espresso rimpianti per quanto accaduto, evidenziando come un errore di scelta abbia influito sull'esito della corsa.

Tanta sfortuna e grandi rimpianti per Mathieu Van der Poel al termine della Parigi-Roubaix 2026, chiusa in quarta posizione a 15? dal vincitore nonostante gli oltre due minuti persi all’interno della Foresta di Arenberg per una doppia foratura e anche per la scelta di provare ad utilizzare la bici del compagno di squadra Jasper Philipsen, fuori taglia e con attacchi non compatibili. “ Dopo due forature, ero due minuti dietro e a quel punto sai che la corsa è finita. Come altri ho forato sul pavé. Chiaramente non avrei dovuto prendere la bici di Jasper, ma lui non si è sentito al meglio, penso, e si è fermato. A quel punto volevo cercare di uscire da Arenberg, ma è stato impossibile.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mathieu Van der Poel: “La mia corsa è finita nella Foresta di Aremberg. Non dovevo prendere la bici di Philipsen…” Ciclocross: nella giornata di Mathieu van der Poel brillano Grigolini e FontanaDoveva essere la sua domenica, una giornata per entrare nella storia, sempre di più, di questo sport. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa.