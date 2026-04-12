Masters caos ad Augusta | Young vola McIlroy crolla e Lowry stupisce

Il terzo giorno del Masters ad Augusta ha visto un cambiamento netto nelle posizioni dei concorrenti. Cameron Young ha preso il comando della gara, mentre Rory McIlroy, che era in testa a metà torneo, ha perso terreno. Anche Rory McIlroy ha subito un crollo, mentre Shane Lowry ha fatto un passo avanti sorprendendo gli altri. La giornata ha evidenziato un andamento imprevedibile e molto movimentato.

Il moving day di Augusta ha ribaltato completamente le gerarchie del Masters 2026, con Rory McIlroy che vede svanire il vantaggio accumulato a metà competizione mentre Cameron Young gli scavalca in classifica. La giornata di domenica 12 aprile ha trasformato la corsa al titolo in un caos totale, con Sam Burns e Shane Lowry in scia ai nuovi leader. Il crollo del nordirlandese e l’ascesa di Young. Rory McIlroy ha la sua posizione dominante sgretolarsi durante il terzo giro. Il giocatore ha chiuso la sessione con un punteggio di 73, perdendo i sei colpi di vantaggio che vantava precedentemente. Il momento critico è arrivato alla buca 11: un rimbalzo infelice davanti al green lo ha spedito in acqua, costringendolo a un doppio bogey, seguito subito dopo da un bogey alla 12.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Masters, caos ad Augusta: Young vola, McIlroy crolla e Lowry stupisce Leggi anche: McIlroy raggiunto da Young dopo il terzo giro del Masters. Burns e uno storico Lowry vicini Masters, McIlroy parte subito forte. Ad Augusta bene anche l'americano BurnsL'anno scorso aveva finito lanciando al cielo il suo putter: la lunga rincorsa al grande Slam di carriera era finita.