Mastella e Barone insieme al Vinitaly scoppia la pace davanti ad un calice di spumante?

Al Vinitaly, l'evento dedicato al settore vinicolo, sono stati avvistati contemporaneamente due figure politiche che fino a poco tempo fa erano in contrasto. La presenza di Mastella e Barone nello stesso ambiente ha attirato l'attenzione, sollevando domande sulla possibilità di una riappacificazione. Tra calici di spumante, si è assistito a un momento di incontro pubblico tra i due, in una cornice che sembra aver favorito un clima più disteso.

Tempo di lettura: 2 minuti Verrebbe da dire che il vino, più della politica, riesce dove tutto il resto fallisce. E così, tra gli stand e i calici del Vinitaly 2026, è andata in scena una piccola tregua dal sapore. frizzante. Protagonisti Clemente Mastella e Luigi Barone, affiancati dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino. Fino a pochi mesi fa divisi da schermaglie, affondi e posizionamenti opposti — tra Europee e Regionali — oggi sorridenti, fianco a fianco, davanti a un calice. Nessun vertice segreto, nessuna regia politica. Solo una coincidenza. I due si sono ritrovati nello stesso spazio, quello della Cantina del Taburno, e tra un assaggio e l’altro si sono concessi un momento di confronto dal tono decisamente più leggero rispetto alle ultime uscite pubbliche.🔗 Leggi su Anteprima24.it Rimini si racconta nel calice: quindici cantine protagoniste al Vinitaly con la Rebola in primo pianoAnche quest’anno i 15 produttori vinicoli che formano la Rimini Doc saranno presenti al Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna, con una... Leggi anche: Elezioni Amministrative ad Avellino, Festa e Barone insieme: ipotesi accordo con la Lega