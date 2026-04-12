Massimo Stano torna aggressivo nella maratona di marcia l’Italia festeggia l’argento ai Mondiali

Dopo dieci mesi di assenza, Massimo Stano è tornato a gareggiare nella marcia, disputando la maratona di marcia ai Mondiali. La sua ultima competizione era stata sui percorsi cittadini prima dell’infortunio al bicipite femorale sinistro, che lo aveva fermato prima dei Giochi di Tokyo. In questa occasione, l’atleta ha concluso la gara conquistando un argento per l’Italia.

Massimo Stano ha fatto il proprio ritorno in gara dieci mesi dopo la sua ultima apparizione su strada, quando venne frenato da una lesione al bicipite femorale sinistro che gli impedì di partecipare ai Mondiali di Tokyo. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia ha deciso di rimettersi in gioco in occasione dei Mondiali a squadre di marcia, dove hanno effettivamente debuttato ai massimi livelli internazionale le nuove distanze del tacco e punta: la 21,097 km (unica specialità prevista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km. Il fuoriclasse pugliese si è cimentato nella maratona di marcia a Brasilia, sotto il sole e con un tasso di umidità decisamente elevato, capace di mettere a dura prova tutti gli atleti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Massimo Stano torna aggressivo nella maratona di marcia, l’Italia festeggia l’argento ai Mondiali LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Massimo Stano debutta nella maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre in programma... LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: attesa per Massimo Stano nella maratonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei Mondiali di marcia a squadre in programma...