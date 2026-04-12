La squadra di calcio locale si prepara a tornare in campo contro l’avversario del Cenaia, con la maggior parte dei giocatori disponibili e solo Ferrari che resta in forse. La squadra ha annunciato che la strategia prevede un approccio aggressivo fin dall'inizio, con l’obiettivo di mettere sotto pressione gli avversari. La partita si giocherà nella prossima giornata e rappresenta una sfida importante per entrambe le formazioni.

La Massese può presentarsi al gran completo o quasi, con l’unica defezione di Ferrari, alla ripresa delle ostilità. Oggi il tecnico Paolo Pantera avrà l’imbarazzo della scelta ed ha dovuto dirottare anche qualcuno in tribuna. Rispetto all’ultimo match ritorna Andrei e sarà lui la novità in una formazione che dovrebbe nuovamente schierarsi col modulo 4-3-1-2. Lucaccini ha mancato due allenamenti per la febbre ma nella rifinitura di venerdì ha risposto presente e sarà regolarmente in campo. "Se i ragazzi giocheranno come si sono allenati in questa settimana – ha anticipato mister Pantera – sarà dura per il Cenaia. La partita andrà affrontata aggredendoli perché noi dobbiamo vincere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Pantera mette nel mirino il Cenaia: "La partita andrà affrontata aggredendoli"

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