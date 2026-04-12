Il giornalista sportivo Dario Massara ha commentato il rendimento del Milan di Allegri, affermando che la squadra avrebbe potuto ottenere di più. Ha anche parlato di Bartesaghi, definendolo uno dei pochi giocatori nel campionato a distinguersi. Le sue osservazioni sono state fatte durante un intervento dedicato alla situazione attuale della squadra e alle prestazioni dei singoli.

Durante il pre partita di Milan-Udinese, match valido per la 32esima giornata di Serie A Enilive persa dal diavolo con un netto 0-3 da parte dei bianconeri, il giornalista sportivo Dario Massara ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni direttamente dagli studi di Sky Sport sulla squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi però Pulisic e Bartesaghi. Ecco, di seguito, le sue parole. “Con lo stesso Pulisic del pre infortunio il Milan poteva ambire a qualcosa di più del terzo posto. Nel girone di ritorno Pulisic manda in campo il fratello, Leao, Fullkrug, Nkunku non si è mai visto, Gimenez. Se mettiamo insieme tutte queste cose, e pensiamo a dove era il Milan l’anno scorso, capiamo il peso di Massimiliano Allegri e del suo lavoro, perché oggi il Milan è terzo senza praticamente un attacco”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Massara: “Il Milan poteva ambire a di più. Bartesaghi? Uno dei pochi del campionato…”

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