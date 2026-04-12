Massacro in piazza | morto per le botte della banda che aveva rimproverato Grave il cognato Le indagini serrate

Nella notte, una rissa in piazza ha portato alla morte di un uomo dopo essere stato picchiato da alcuni giovani che avevano appena rimproverato. Il suo cognato si trova in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per fare luce sull’accaduto. La scena si è svolta davanti a un negozio, con testimoni che hanno assistito alla violenza senza intervenire.

Massa, 12 aprile 2026 – Stava cercando di placare una banda di teppistelli che lanciava bottiglie di vetro contro un negozio nella notte per puro divertimento. Ha pagato con la vita morendo accasciato al suolo, per mano al figlioletto. In un tranquillo sabato sera di provincia, a Massa, all’ombra delle Apuane, Giacomo Bongiorni, 47 anni, carpentiere, era appena uscito da un locale del centro storico, il Jack Rabbit, dove aveva trascorso la serata ascoltando musica dal vivo con la compagna Sara Tongian i, il cognato, alcuni amici e il bambino di 11 anni. https:www.quotidiano.netvideocronacail-sindaco-di-massa-una-tragedia-ingiusta-la-comunita-e-scossa-y2x5t7hi La violenta aggressione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massacro in piazza: morto per le botte della banda che aveva rimproverato. Grave il cognato. Le indagini serrate La trappola, le botte e le sevizie con le forbici: l’incubo di un imprenditore in balìa di una banda che gli ha estorto 90mila euroBrescia, 1 aprile 2026 – Nove persone, tutte con precedenti, sono state arrestate dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia... Trovato morto Nathan Smith, figlio del rapper Lil Jon: aveva 27 anni, in corso le indagini della poliziaNathan Smith, figlio del noto rapper americano Lil Jon, è stato trovato morto in Georgia.