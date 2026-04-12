Nella notte tra sabato e domenica a Massa, in piazza Felice Palma, è avvenuto un episodio di violenza che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni. Due ragazzi sono stati fermati e identificati come coinvolti nell'omicidio, avvenuto di fronte al figlio della vittima. La scena si è svolta nel centro storico, a breve distanza dal municipio, e sono stati rintracciati tutti gli individui ritenuti coinvolti nell'evento.

Sono stati identificati tutti i giovani coinvolti nell'omicidio di Massa, dove il 47enne Giacomo Bongiorni è rimasto coinvolto in un episodio di violenza nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile in piazza Felice Palma, nel cuore del centro storico e a pochi passi dal municipio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in compagnia di familiari e amici quando la situazione è degenerata. All’origine dell’aggressione un richiamo rivolto ad alcuni giovani, invitati a smettere di lanciare bottiglie contro una vetrina. A quel punto almeno quattro o cinque persone lo avrebbero accerchiato, fino a farlo cadere a terra. E nell’impatto Bongiorni avrebbe battuto violentemente la testa, andando poi in arresto cardiaco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massa, papà ucciso davanti al figlio: fermati due ragazzi, ecco chi sono

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