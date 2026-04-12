Massa nuovo ecografo portatile al Noa Aiuto prezioso per la diagnosi precoce

A Massa è stato inaugurato un nuovo ecografo portatile all’interno del reparto di Medicina Interna dell’ospedale Apuane. L’apparecchio, donato dall’associazione ’Il Volto della Speranza’, viene utilizzato per migliorare la diagnosi precoce. La cerimonia si è svolta ieri, con la presenza di rappresentanti dell’ospedale e dell’associazione. L’ecografo si trova ora a disposizione del personale medico del reparto.

Massa, 12 aprile 2026 – Un ecografo portatile per la Medicina interna del Noa. Si è tenuta ieri all’ospedale Apuane l’inaugurazione dell’ecografo portatile donato dall’associazione ’Il Volto della Speranza’ al reparto di Medicina Interna diretto da Simone Fusaro. Erano presenti i rappresentanti dell’associazione, la direzione del presidio, i medici del reparto, professionisti di altre unità operative, esponenti delle amministrazioni comunali e della comunità apuana. Il direttore dell’ospedale Giuliano Biselli ha ringraziato i rappresentanti dei Comuni, sempre presenti, e la presidente del ’ Volto della Speranza ’ per la costante collaborazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massa, nuovo ecografo portatile al Noa. Aiuto prezioso per la diagnosi precoce Lotta ai tumori, donato un ecografo fondamentale per prevenzione e diagnosi precoce del maleEntrerà in funzione all'Ospedale di Gualdo-Gubbio: l'acquisto dell’apparecchiatura è stato possibile grazie all’impegno dell’associazione, sostenuta... Snupi dona un nuovo ecografo portatile per la Gastroenterologia dell’Ospedale MaggioreL’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si arricchisce di un nuovo ecografo portatile per lo studio degli organi addominali, destinato all’Unità...