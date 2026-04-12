Massa | muore nella notte dopo un’aggressione in piazza davanti al figlio di 11 anni

Un uomo di 47 anni è deceduto nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2026 a Massa, dopo essere stato aggredito in piazza Felice Palma. L’episodio è avvenuto davanti al figlio di 11 anni, che si trovava con lui al momento dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

MASSA – E’ morto a 47 anni, stanotte, 12 aprile 2026. E’ accaduto dopo un’aggressione in piazza Felice Palma, a Massa. Si trovava lì con il figlio di 11 anni, quando sarebbe stato aggredito da 4-5 persone non identificate, cadendo e battendo la testa. Per finire in arresto cardiaco. I sanitari dell’automedica di Massa, giunti sul posto, hanno effettuato a lungo manovre rianimatorie, ma alla fine hanno dovuto constatare il decesso del 47enne. Indagano i carabinieri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Massa: muore nella notte dopo un’aggressione in piazza, davanti al figlio di 11 anni Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoUn uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma. Tragedia a Massa, muore dopo un’aggressione davanti al figlio di 11 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella notte a Massa Carrara Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito da un gruppo di...