Mario Forte con Noemi in tv per la versione napoletana di Sono sono parole
Il cantante napoletano Mario Forte è stato ospite nel programma televisivo “Stanno tutti invitati” condotto da Pio e Amedeo su Canale 5, dove ha presentato la versione napoletana di “Sono sono parole” con Noemi. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono stati condivisi commenti e reazioni riguardo alla sua presenza in tv.
Social scatenati per la partecipazione del cantante napoletano Mario Forte nella trasmissione di Canale 5 “Stanno tutti invitati”, condotta da Pio e Amedeo. Forte ha diviso la scena con la cantante Noemi, regalando al pubblico una versione partenopea del celebre brano Sono solo parole. Mario.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Chi sono i genitori e le sorelle della cantante Noemi, il padre e la sorella lavoravano con lei (manager e agente) poi cosa è successo?Armando Scoppeliti e Stefania Serra sono i genitori di Noemi, nome d’arte di Veronica Scoppeliti.