Mario Forte con Noemi in tv per la versione napoletana di Sono sono parole

Il cantante napoletano Mario Forte è stato ospite nel programma televisivo “Stanno tutti invitati” condotto da Pio e Amedeo su Canale 5, dove ha presentato la versione napoletana di “Sono sono parole” con Noemi. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono stati condivisi commenti e reazioni riguardo alla sua presenza in tv.