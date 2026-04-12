Marina di Porto Reno La fine dell’era Gbh apre il nuovo corso

A Marina di Porto Reno si sta concludendo l’epoca legata alla gestione del fondo immobiliare GBH di Milano, che nel 2016 aveva acquisito più di 220 posti barca e altri immobili con un investimento di circa sei milioni di euro. Entro fine anno saranno venduti gli ultimi circa 30 posti barca di proprietà del fondo, che aveva rilevato le strutture a seguito del fallimento del costruttore locale.

Costa Entro fine anno saranno venduti anche gli ultimi posti barca (circa 30) di proprietà del fondo immobiliare GBH di Milano che ne aveva rilevati oltre 220 nel 2016, unitamente ad altri cespiti, dal fallimento del costruttore Porto Reno srl con un investimento di circa sei milioni di euro. Il fondo avrà così liquidato ogni suo assets e per Marina di Porto Reno, il porto sul canale destra di Reno a Casal Borsetti, inizierà un nuovo corso di puro condominio tra proprietari di case over water e posti barca. Dal 2011 il presidente del Consorzio Porto Reno, società di (auto)gestione del porto turistico Marina di Porto Reno, è l’avvocato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marina di Porto Reno. La fine dell’era Gbh apre il nuovo corso Leggi anche: Porto di Marina, nuovo progetto con un mega albergo: "Rilancio per la speculazione" Porto turistico “Marina di Pastena”: avviata la procedura VIA al Ministero dell’AmbienteDepositata l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale: ampliamento dell’approdo, nuovi servizi e strutture sul waterfront.