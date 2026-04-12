In Bundesliga, Marie-Louise Eta è stata scelta per allenare la prima squadra dell’Union Berlino, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo in questa categoria. La decisione segna un momento storico nel calcio tedesco, con Eta che prende il comando della squadra maschile dell’Union Berlino. La sua nomina è stata comunicata dalla società, senza riferimenti a eventuali altri dettagli o commenti ufficiali.

La Bundesliga e l’Union Berlino riscrivono la storia: Marie-Louise Eta diventa la prima allenatrice di una squadra maschile in Bundesliga. Il punto della Bild. Marie-Louise Eta sarà l’allenatrice dell’Union Berlino. Riporta la Bild: L’Union scrive la storia! Dopo l’esonero dell’allenatore Steffen Baumgart (54), Marie-Louise Eta (34) assume la guida dei professionisti dell’Union e diventa la prima allenatrice di una squadra maschile in Bundesliga. La sua carriera è notevole: Marie-Louise Eta iniziò a giocare a sei anni con il Dresda, passando a 13 anni al Turbine Potsdam, dove riuscì a entrare in prima squadra. Con il Potsdam vinse la Champions League nel 2010, tre campionati tedeschi e si laureò campionessa del mondo U20.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marie-Louise Eta allenerà la prima squadra dell’Union Berlino

Marie-Louise Eta è la nuova allenatrice dell’Union BerlinoL’Union Berlino ha annunciato che l’ex calciatrice Marie-Louise Eta sarà l’allenatrice della squadra di calcio maschile fino a fine stagione.

Union Berlino, svolta storica: Marie-Louise Eta prima allenatrice in BundesligaSvolta storica in Germania e nel calcio europeo: l’Union Berlino ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marie-Louise Eta, che diventa la...