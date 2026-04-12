Maria Pacini Fazzi Il premio a Mattia Viti

Il 13 aprile 2024 si è verificata la morte di Maria Pacini Fazzi, figura nota nel nostro territorio. Recentemente, è stato assegnato un premio a Mattia Viti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul contesto specifico. La notizia della scomparsa di Maria Pacini Fazzi ha ricevuto attenzione locale. Non sono stati forniti altri particolari riguardo alle circostanze dell’evento o alle sue attività.

Il 13 aprile 2024 ci lasciava Maria Pacini Fazzi una donna che ha impresso nel nostro territorio, nella cultura cittadina e non solo una traccia profonda e significativa che oggi si esplicita, nel ricordo della fondatrice della Casa editrice che porta il suo nome, con l’assegnazione del premio a lei intitolato. A darne l’annuncio la casa editrice e la famiglia che riportano il giudizio unanime della giuria di esperti che hanno assegnato il premio Maria Pacini Fazzi: “Un libro per il territorio“ (che consiste nella pubblicazione dell’opera selezionata) al lavoro di Mattia Viti, “ Tempora sub Phrignano. La chiesa di San Frediano di Lucca nell’Alto Medioevo (Secolo VI-IX)“.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Maria Pacini Fazzi“. Il premio a Mattia Viti Leggi anche: Furto in casa del calciatore della Sampdoria Mattia Viti Maria Cuono vince il primo premioSALERNO – Il talento letterario di Maria Cuono torna a brillare nel panorama dei premi nazionali e internazionali.