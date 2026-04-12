Marelli categorico | Gatti non allarga mai il braccio la decisione arbitrale è corretta

L’arbitro ha deciso di non assegnare il calcio di rigore dopo un intervento difensivo, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La VAR ha confermato la decisione, che è stata giudicata corretta dall’esperto incaricato di analizzare le immagini. In seguito, un commentatore ha affermato che l’intervento del difensore non sarebbe mai stato punibile con il penalty. La partita è proseguita senza ulteriori controversie di rilievo.

. Il verdetto dell’esperto sull’episodio da moviola. Il finale concitato di Atalanta-Juventus è stato segnato da un unico, ma discusso, episodio da moviola che ha visto protagonista il difensore bianconero Federico Gatti. Al minuto 86, sugli sviluppi di un cross nell’area juventina, i giocatori orobici e il pubblico del Gewiss Stadium hanno protestato con veemenza per un presunto tocco di mano del centrale di Spalletti, chiedendo il penalty che avrebbe potuto cambiare l’esito della corsa Champions. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A fare chiarezza sull’episodio negli studi di DAZN è intervenuto l’esperto arbitrale Luca Marelli, che ha promosso senza riserve l’operato del direttore di gara Maresca e della sala VAR.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marelli categorico: «Gatti non allarga mai il braccio, la decisione arbitrale è corretta» Rigore Juve Sassuolo, Tonolini a Open VAR: «Il tocco di braccio di Idzes c’è, corretta la decisione. Ma ecco qual era la difficoltà maggiore»di Redazione JuventusNews24Rigore Juve Sassuolo, Tonolini ai microfoni di Open Var ha analizzato la vicenda confermando come la decisione... Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodioRudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra.