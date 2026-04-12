Nelle acque dello Stretto di Hormuz, due navi statunitensi stanno effettuando operazioni di bonifica, secondo fonti ufficiali. La zona rimane chiusa al traffico marittimo e non si prevedono aperture a breve termine. La situazione nel tratto di mare strategico, considerato cruciale per il commercio energetico mondiale, resta tesa, con le autorità statunitensi che mantengono il controllo sulla sicurezza delle operazioni.

Lo Stretto di Hormuz potrebbe non riaprire presto, e non solo per ragioni politiche, nonostante sia la condizione principale posta dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. L'Iran non sa dove ha messo le mine che ha disseminato nelle sue acque nelle prime settimane di guerra. E infatti, come scrive il New York Times citando fonti interne all'amministrazione americana, i Guardiani della rivoluzione islamica avrebbero posizionato gli ordigni in fretta e senza un sistema preciso di mappatura. Alcune mine si sarebbero anche spostate dalla posizione originale a causa delle correnti. Il risultato è che nessuno dei due Paesi è in grado di sminare rapidamente lo Stretto, soprattutto dopo che la marina iraniana è stata in gran parte distrutta nei raid americani e israeliani delle ultime settimane.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mare minato nello Stretto di Hormuz, gli Usa: «Due nostre navi lo stanno bonificando»

Mare minato a Hormuz, gli Usa: «Due nostre navi lo stanno bonificando»Lo Stretto di Hormuz potrebbe non riaprire presto, e non solo per ragioni politiche, nonostante sia la condizione principale posta dagli Stati Uniti...

Centcom, due navi da guerra Usa nello stretto di Hormuz per lo sminamentoDue navi da guerra americane stanno transitando nello Stretto di Hormuz per un'operazione di sminamento.