Due navi statunitensi stanno lavorando per bonificare le acque dello Stretto di Hormuz, secondo quanto comunicato dal comando militare degli Stati Uniti. La regione rimane chiusa, e la riapertura potrebbe richiedere ancora del tempo, indipendentemente dagli aspetti politici coinvolti. La situazione delle acque strategiche della regione continua a essere tesa, con il passaggio ancora bloccato e senza indicazioni precise sui tempi di riapertura.

Lo Stretto di Hormuz potrebbe non riaprire presto, e non solo per ragioni politiche, nonostante sia la condizione principale posta dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra. L'Iran non sa dove ha messo le mine che ha disseminato nelle sue acque nelle prime settimane di guerra. E infatti, come scrive il New York Times citando fonti interne all'amministrazione americana, i Guardiani della rivoluzione islamica avrebbero posizionato gli ordigni in fretta e senza un sistema preciso di mappatura. Alcune mine si sarebbero anche spostate dalla posizione originale a causa delle correnti. Il risultato è che nessuno dei due Paesi è in grado di sminare rapidamente lo Stretto, soprattutto dopo che la marina iraniana è stata in gran parte distrutta nei raid americani e israeliani delle ultime settimane.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mare minato a Hormuz, gli Usa: «Due nostre navi lo stanno bonificando»

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