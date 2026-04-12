A Marcianise, l’amministrazione straordinaria ha approvato la liquidazione delle competenze mensili per aprile 2026, con un importo di oltre 13 mila euro destinato ai commissari prefettizi. La decisione riguarda la gestione temporanea della città, affidata a funzionari statali, con pagamenti effettuati per il mese appena concluso. La somma rappresenta la retribuzione prevista per il periodo di incarico dei commissari.

L’amministrazione straordinaria di Marcianise ha disposto la liquidazione delle competenze mensili per il mese di aprile 2026, quantificando l’importo destinato ai commissari prefettizi in oltre 13 mila euro. La misura, che riguarda la gestione dell’ente dopo lo scioglimento del consiglio comunale, si inserisce nel percorso amministrativo avviato a metà gennaio a seguito delle dimissioni del sindaco e della maggioranza dei consiglieri. La cronologia del blocco amministrativo a Marcianise. Il percorso che ha portato all’attuale assetto gestionale è iniziato il 16 gennaio 2026. In quella data, l’assetto locale è saltato attraverso un atto notarico unico che ha formalizzato le dimissioni del sindaco Antonio Trombetta e, contemporaneamente, della maggioranza dei componenti del consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcianise, commissari in gestione: stanziati 13mila euro ad aprile

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