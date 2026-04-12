Durante i Mondiali a squadre di marcia in Brasile, si è svolta la prova di mezza maratona femminile. La gara si è disputata con temperature elevate e alta umidità. La vincitrice è una atleta peruviana, che ha tagliato il traguardo prima delle altre concorrenti. La competizione si è conclusa con il suo successo in questa nuova distanza olimpica.

La mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia in Brasile si è conclusa con il trionfo della peruviana Kimberly Garcia Leon, che ha dominato la nuova distanza olimpica sotto un sole cocente e un’umidità opprimente. La fuoriclasse del Sudamerica ha imposto il proprio ritmo nella seconda metà della gara, chiudendo in 1h35:00 e confermandosi la regina della specialità dopo i successi passati su 20 km e 35 km. Il dominio tecnico di Garcia Leon e il nuovo standard olimpico. La gestione della prova da parte della trentaduenne peruviana è stata una lezione di efficienza tecnica. Con un tempo finale di 1h35:00, la vincitrice ha saputo sfruttare l’assenza di Maria Perez, che non ha preso parte alla competizione brasiliana, per consolidare il proprio prestigio internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcia, Kimberly Garcia trionfa nel caldo del Brasile: è la regina

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