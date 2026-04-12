Oggi a Milano si svolge la maratona, con le strade chiuse al traffico fino alle 15.30. Durante questa fascia oraria, i percorsi dei mezzi pubblici e la viabilità subiranno variazioni significative. Le modifiche alle rotte sono state comunicate per consentire lo svolgimento della gara senza incidenti. La città si prepara a una giornata di grandi eventi sportivi, con molte strade interdette al traffico durante il mattino e il primo pomeriggio.

Torna oggi la Milano Marathon. Fino alle 15.30 viabilità e percorsi dei mezzi subiranno pesanti modifiche. La partenza è fissata alle 8.15 da corso Sempione, il traguardo invece sarà in Piazza del Duomo. Dalle 7 alle 10.30 saranno chiuse le strade tra corso Sempione (corsie centrali), piazza Firenze, Cimitero Monumentale, piazza 25 Aprile e piazza della Repubblica. Dalle 7.30 alle 11.15 Bastioni di Porta Venezia, corso Venezia, piazza Tricolore, piazza Cinque Giornate, viale Beatrice D’este. Dalle 8.15 alle 12 piazza XXIV Maggio, piazzale Cantore, Papiniano, piazzale Aquileia, piazzale Baracca parcheggio Burchiello Pagano, piazza Buonarroti, piazzale Giulio Cesare, largo Domodossola, sottopasso Scarampo, viale del Ghisallo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maratona. Strade chiuse fino alle 15.30

Si corre la Mezza Maratona d'Italia, strade chiuse e modifiche alla viabilitàStrade chiuse al traffico sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 nei territori di Fiorano, Maranello, Formigine e Modena.

Mezza Maratona di Latina: le strade chiuse e i divieti per domenica 29 marzoOltre alla gara principale di 21,097 chilometri, sono previste anche la competitiva di 9,8 chilometri e la Family Walk gratuita di 2,7 chilometri.

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