Domenica 12 aprile si è disputata la 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon, con il coinvolgimento di numerosi atleti e pubblico. La gara ha visto la vittoria di Kibiwott e Chekole nelle rispettive categorie, mentre Chevrier ha concluso tra i primi dieci classificati. La maratona si è svolta nella città di Milano, attirando partecipanti e spettatori da diverse nazioni e confermando il suo ruolo come evento di rilievo nel panorama internazionale della corsa.

Milano si è confermata capitale della corsa internazionale, accogliendo domenica 12 aprile la 24ª edizione della Wizz Air Milano Marathon in un clima che ha unito sport, partecipazione e solidarietà. La città, ancora immersa nell’eredità emotiva dei grandi eventi sportivi recenti, ha risposto con numeri imponenti: oltre 15 mila iscritti alla prova regina e circa 16 mila staffettisti suddivisi in 4 mila squadre per la UniCredit Relay Marathon. L’edizione 2026 ha segnato un punto di svolta sul piano tecnico e scenografico. Per la prima volta il percorso dei 42,195 chilometri ha abbandonato la tradizionale configurazione ad anello per svilupparsi in linea: partenza da Corso Sempione, con l’Arco della Pace a fare da quinta simbolica, e arrivo nel cuore della città, in Piazza del Duomo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona Milano 2026: risultati e classifiche. Kibiwott e Chekole vittoriosi, Chevrier in top-10

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