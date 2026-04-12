Maratona di Parigi Crippa leggendario | vince i 42 km francesi e fa il primato personale

Il 12 aprile 2026, alla Maratona di Parigi, Yeman Crippa ha vinto la gara maschile percorrendo i 42 chilometri con un tempo che rappresenta il suo nuovo record personale. La corsa si è svolta tra appassionati e atleti provenienti da diversi paesi, con Crippa che ha mantenuto un ritmo costante e si è distinto nel finale. La vittoria ha segnato un momento importante per l’atletica italiana.

Parigi, 12 aprile 2026 – L’impresa è arrivata alla Maratona di Parigi. Yeman Crippa si prende il primo posto di una gara splendida e dominata con carattere e talento, scrivendo la storia dell’atletica tricolore. L’Azzurro delle Fiamme Oro si lascia gli avversari alle spalle al 37esimo chilometro, sfilando veloce verso una vittoria leggendaria. E firma anche il crono personale con il tempo di 2h05:18 e un minuto dal record della competizione francese. Un altro primato per lui: è il primo italiano a conquistare i 42 km della capitale francese. Da ben 24 anni la gara non era conquistata da un atleta europeo. Fu il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002, a vincere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanzaYeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il... Leggi anche: Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi