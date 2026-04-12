Mano Zanette vs Lootsma alle WSOPE L' analisi di Marco Bognanni

Durante il Main Event delle World Series of Poker Europe, si è assistito a uno scontro tra due giocatori, Zanette e Lootsma. La partita è stata analizzata da Marco Bognanni, che ha approfondito le mosse e le decisioni prese dai contendenti durante la mano decisiva. La partita ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli esperti per le scelte strategiche messe in atto nel corso del gioco.

Continua il nostro viaggio tra i tavoli dei migliori tornei. L'analisi della mano del Main Event delle World Series of Poker Europe prevede anche un "professore" d'eccezione. Abbiamo infatti chiesto a Marco Bognanni, pro di lunga data, di commentare il colpo tra Zanette e Lootsma. Ecco quel che ci ha detto MagicBox Cooler contro mano giocata non proprio benissimo. Molti giocatori confondono un colpo "scritto" con una linea che poteva o doveva far finire lo spot in altro modo. E' quello che è successo alle WSOPE nella mano tra Zanette e Lootsma? La risposta è nell'analisi di Marco Bognanni Siamo a blinds 40k80k e sono rimasti solo 42 artisti a contendersi il bracciale nel Main Event WSOPE.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mano Zanette vs Lootsma alle WSOPE. L'analisi di Marco Bognanni ISOP Stage 3: Day 1A nel segno di BognanniAl terzo piano del Casinò di Campione è iniziata ufficialmente la terza tappa delle Italian Series of Poker. Analisi mano: Bucci vs Schneiders al Main EPT di ParigiDurante il day 2 dell'evento principale dell'European Poker Tour abbiamo assistito ad uno scontro tra il nostro connazionale e Felix Schneiders al TV...