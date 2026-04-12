Manila Esposito vince in Coppa del Mondo! Stoccata alla trave da bronzo olimpico torna il sorriso

Manila Esposito si è aggiudicata la vittoria nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, un circuito internazionale che si svolge in diverse città. La ginnasta ha ottenuto il miglior punteggio alla trave, confermando la sua presenza tra le migliori nel circuito. La vittoria arriva dopo il bronzo olimpico ottenuto in passato, e la vittoria in questa gara rappresenta un risultato importante per la sua carriera.

Manila Esposito ha vinto nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Sulla pedana di Osijek (Croazia), la fuoriclasse campana ha dettato legge alla trave, eseguendo un esercizio dal solido respiro tecnico (5.6 il D Score, comunque inferiore rispetto al suo potenziale massimo) e facendosi apprezzare per un’ esecuzione lineare (8.066). La due volte Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale si è meritata il gradino più alto del podio con il riscontro complessivo di 13.666, fornendo una chiaro riscontro sulla bontà del suo recupero tecnico e atletico dopo alcuni problemi fisici che ha dovuto fronteggiare negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Manila Esposito vince in Coppa del Mondo! Stoccata alla trave da bronzo olimpico, torna il sorriso Manila Esposito torna in Coppa del Mondo. Ricca pattuglia italiana a Osijek: i convocatiManila Esposito ha gareggiato relativamente poco dopo essersi laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale per la seconda volta... Coppa del Mondo di ginnastica artistica: Finiguerra e Barzasi in finale alla trave a BakuLe due azzurre superano le qualificazioni nella tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan e torneranno in pedana domenica 8 marzo per la finale.