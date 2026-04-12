Manila Esposito trionfa alla trave | la regina torna sul tetto del mondo

A Osijek, in Croazia, si è svolta una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La ginnasta italiana, Manila Esposito, ha vinto nella specialità della trave, tornando a conquistare un titolo importante dopo un periodo di assenza. La competizione ha visto numerosi atleti provenienti da diversi paesi, ma è stata la ragazza italiana a ottenere il miglior punteggio e a salire sul gradino più alto del podio.

La pedana di Osijek, in Croazia, ha la rinascita di una fuoriclasse: Manila Esposito ha conquistato la Coppa del Mondo di ginnastica artistica dominando la specialità della trave. La diciottenne napoletana, che già possiede un bronzo olimpico dai dieci centimetri conquistato a Parigi nel 2024, ha siglato un punteggio totale di 13.666 nella tappa conclusiva del circuito internazionale itinerante, confermandosi ai vertici mondiali dopo un periodo complicato per la salute. L’analisi tecnica del ritorno alla vetta. Per comprendere la portata di questo successo, non bisogna guardare solo al gradino più alto del podio, ma decifrare i numeri che hanno accompagnato l’esercizio della campionessa campana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manila Esposito trionfa alla trave: la regina torna sul tetto del mondo Manila Esposito vince in Coppa del Mondo! Stoccata alla trave da bronzo olimpico, torna il sorrisoManila Esposito ha vinto nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante... Manila Esposito torna in Coppa del Mondo. Ricca pattuglia italiana a Osijek: i convocatiManila Esposito ha gareggiato relativamente poco dopo essersi laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale per la seconda volta...