Manfredonia under 19 ko in Calabria

L'ultima giornata del campionato Under 19 si è conclusa con una sconfitta per la squadra di Manfredonia in trasferta in Calabria. La formazione locale ha prevalso sull’avversario con un risultato finale che ha determinato la sconfitta per i giovani calciatori di Manfredonia. La partita si è svolta senza ulteriori eventi significativi, determinando il risultato finale.

?Si conclude con un ko esterno l’ultima giornata di campionato per la formazione Under 19 del Manfredonia Calcio 1932. Sul campo della Vibonese, i padroni di casa si impongono per 2-0.?I biancocelesti terminano così la propria stagione regolare a quota 23 punti in classifica generale. La società ringrazia tutto il gruppo squadra e lo staff per la dedizione e la professionalità mostrata durante l'intero arco della competizione nazionale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, under 19 ko in Calabria Manfredonia U19 sconfitto in CalabriaSi chiude con una sconfitta la trasferta dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 nella 24ª giornata del campionato Juniores Nazionale. L’Ideale Bari espugna il Miramare: PassionSport Manfredonia koGrazie ai gol di Stella e Terrevoli, l’Ideale Bari espugna il Miramare e spegne le velleità di promozione diretta della PassionSport Manfredonia.