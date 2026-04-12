Manfredonia tre punti d’oro! Nola battuto al Miramare

Nel match giocato al Miramare, la squadra di Manfredonia ha conquistato una vittoria fondamentale contro Nola. La partita si è conclusa con un risultato che permette ai padroni di casa di ottenere tre punti. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione convincente, confermando l'importanza di questa vittoria per la classifica. La squadra ha dimostrato determinazione nel portare a casa il risultato.

Il Manfredonia batte di misura il Nola al Miramare e si porta momentaneamente a +2 dalla zona playout e +3 dalla zona salvezza, considerando Pompei e Francavilla lontani dalla possibilità di giocarsi i playoff. Decide un tap-in di Jallow al 43’ che ribadisce in rete una respinta del portiere ospite su un colpo di testa di Urain. Partita giocata sui fili dei nervi, ma che propone poche occasioni da rete. Più vicini i sipontini al raddoppio che i campani al pari. Domenica a Nardò vietato abbassare la guardia: servono altri punti per la salvezza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, tre punti d’oro! Nola battuto al Miramare Leggi anche: Manfredonia-Nola, l’invito della Est: tutti al Miramare PassionSport Manfredonia al Miramare contro l’Etra BarlettaSpeciale 8 Marzo In occasione della Giornata Internazionale della Donna, invitiamo tutte le nostre tifose a colorare gli spalti: la vostra passione è...