Manfredonia Galli | Migranti agito in assoluto silenzio

In città si è diffusa una reazione di sorpresa dopo la diffusione di un comunicato del sindaco riguardante la gestione dei richiedenti asilo stranieri. Il testo, che si concentra sulla presenza di migranti e sull’atteggiamento delle autorità, ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli esponenti delle istituzioni locali. La questione ha portato all’attenzione pubblica un dibattito sulla presenza e il ruolo degli stranieri nel territorio.

La lettura del comunicato del sindaco sul tema dei richiedenti asilo stranieri suscita sconcerto. Si richiamano i concetti della responsabilita istituzionale e della visione integrata, all’esito del percorso di superamento dei ghetti. Niente di tutto ciò e avvenuto. Si è preferito agire in assoluto silenzio e con il favore delle tenebre, tenendo all’oscuro di questa vicenda chiunque. A proposito di impegno pubblico, riconducibile al superamento dei ghetti, dove era finita la cosiddetta "responsabilità istituzionale", quando lo stesso sindaco e la medesima amministrazione perdevano i cinquantatré milioni di euro? .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Galli: “Migranti, agito in assoluto silenzio” Ugo Galli: “Giunta incapace. Manfredonia si spegne”Di sera, Viale Miramare, simbolo della nostra Città, non trasmette più la storica identità sipontina. Galli: “Mentre Manfredonia precipita il sindaco canta”MENTRE MANFREDONIA PRECIPITA TRA AUTOPRIMATI AMBIENTALI ED EMERGENZE VARIE, OSSERVIAMO ALL’ORIZZONTE “LA MIA BARCA A VELA”, INVECE, PER ESEMPIO,...