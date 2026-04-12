A Manfredonia si registrano tensioni legate all’accoglienza dei migranti, con l’amministrazione comunale sotto pressione da parte di alcuni cittadini e figure pubbliche. Un medico locale ha espresso dubbi su un’operazione che definisce segreta, chiedendosi chi possa trarne beneficio. Nel frattempo, un rappresentante della comunità ha rivolto parole di solidarietà al sindaco, riconoscendo la complessità della gestione della città.

Manfredonia, è caos migranti, Amministrazione sotto attacco. Dott. Muscatiello: "Chi ci guadagna da questa segreta operazione?" Mi rendo conto che se il biglietto da visita deve essere l ingresso ebbene questo ingresso è vergognoso. Abbiamo il mare e il lungomare. Ma Lei e i suoi consigliericonsiglieri hanno passeggiato un po’. Parlare delle erbacce, e non solo del lungomare ma di tutti i quartieri Le dice qualcosa. Mi vergogno perché non vedo futuro. Mi vergogno perché non vedo capacità. Mi vergogno perché non è possibile affidare questo paese a chi? A chi si preoccupa di collocare adeguatamente qualcuno che ha perso le elezioni regionali. E sui migranti, io che ho vissuto per apprendere un po’ di tempo nella città più multietnica di Francia, non mi esprimo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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