Mamma e figlia trovate morte in casa | i corpi in avanzato stato di decomposizione

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, una donna di 82 anni e la figlia di 50 sono state trovate decedute all’interno di un appartamento a Sesto San Giovanni. I corpi si trovavano in avanzato stato di decomposizione. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona.

Madre e figlia, di 82 e 50 anni, sono state trovate morte nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile in un appartamento a Sesto San Giovanni. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando alcuni residenti dello stabile al civico 118 di via Rovani hanno segnalato un odore molto forte proveniente.🔗 Leggi su Monzatoday.it Milano, madre e figlia trovate morte in casa: corpi in avanzato stato di decomposizione(Adnkronos) – I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili... Sesto, madre e figlia trovate morte in casa. I corpi erano in avanzato stato di decomposizioneSesto San Giovanni (Milano), 11 aprile 2026 – Dall’appartamento arrivavano forti odori, insopportabili.