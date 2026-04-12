Mamma e figlia avvelenate nuovi dettagli dall’autopsia | cosa cambia ora

Nuovi dettagli sono stati resi noti dall’autopsia sulle due donne decedute nel Molise, scoprendo elementi che potrebbero influenzare l’indagine in corso. La vicenda, che ha coinvolto una madre e sua figlia, resta avvolta da un alone di mistero, con i risultati delle analisi che potrebbero fornire indicazioni fondamentali sulle cause del decesso. La procura ha avviato accertamenti per fare luce su quanto accaduto.

Il mistero della duplice morte che ha sconvolto il Molise continua ad addensarsi attorno a una vicenda ancora tutta da chiarire. A Campobasso, gli investigatori stanno lavorando senza sosta per ricostruire ogni dettaglio legato alla tragica fine di una madre e di sua figlia, entrambe decedute in circostanze sospette dopo aver ingerito, secondo le prime ipotesi, una sostanza letale. Il caso ha subito assunto i contorni di un vero e proprio giallo, con numerosi interrogativi ancora senza risposta. >> Il dramma di Stefania Orlando, è choc: “Ve lo dico, devo liberarmi di questo peso” Nelle ultime ore si sono intensificati gli accertamenti: parenti, amici e conoscenti della famiglia sono stati convocati in Questura per essere ascoltati.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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