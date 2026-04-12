Malore improvviso a Mantova | 33enne cade dalla bici elettrica

Un uomo di 33 anni è stato soccorso questa mattina a Mantova dopo aver avuto un malore mentre pedalava con una bicicletta elettrica. È stato trasportato all’ospedale Carlo Poma per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’uomo prima di portarlo in struttura sanitaria. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Un trentatreenne è finito sotto le cure dei medici del Carlo Poma di Mantova questa mattina, dopo un improvviso malessere occorso mentre si spostava in bicicletta elettrica. L’episodio è avvenuto intorno alle 8:35 in strada Poggio Reale, dove l’uomo, che stava rientrando dal turno lavorativo insieme ad alcuni colleghi, ha perso il controllo del mezzo a causa di una crisi fisica improvvisa. L’intervento dei soccorsi e la dinamica del malessere. La segnalazione del sinistro ha attivato immediatamente i mezzi della Croce Rossa di Mantova e le unità della Polizia Locale, giunte sul posto per gestire la situazione in via Poggio Reale. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il giovane di 33 anni avrebbe manifestato un disturbo fisico che lo ha portato a cadere autonomamente dalla sua bici elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malore improvviso a Mantova: 33enne cade dalla bici elettrica Malore improvviso, cade dalla scala: imprenditore edile muore sul colpoUn tragico incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi – lunedì 16 febbraio – a Visano, dove un imprenditore... Malore improvviso, si accascia mentre sale sulla bici: è grave in ospedaleMomenti di grande apprensione nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, a Remedello, dove un uomo di 78 anni è stato colto da un malore improvviso...