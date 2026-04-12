Mallorca e Rayo Vallecano | sfida di nervi tra chi batte il Real e chi vola

Domenica 12 aprile 2026, all’Estadio Mallorca Son Moix, si svolge una partita di calcio tra Mallorca e Rayo Vallecano. Le due squadre cercano di migliorare la loro posizione in classifica della Liga. Mallorca e Rayo Vallecano sono reduci da risultati diversi nelle ultime gare e si affrontano in una sfida che mette in palio punti importanti. La partita si presenta come un match di nervi tra squadre con obiettivi diversi.

L'Estadio Mallorca Son Moix ospita questa domenica, 12 aprile 2026, un confronto diretto tra Mallorca e Rayo Vallecano, due formazioni che cercano di consolidare la propria posizione nella classifica della Liga. Il match vede contrapposte una squadra di casa attualmente ferma al sedicesimo posto con 31 punti e i visitatori, situati al tredicesimo posto con un totale di 35 punti. Equilibri tattici e slancio psicologico tra le due sfide recenti Il Mallorca di Martín Demichelis arriva al termine di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mallorca e Rayo Vallecano: sfida di nervi tra chi batte il Real e chi vola Real Madrid-Rayo Vallecano: formazioni, statistiche e anticipazioni2026-01-30 19:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Domenica il Real Madrid ospita il Rayo Vallecano. Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano: Arbeloa non può sbagliareReal Madrid-Rayo Vallecano è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Non può...