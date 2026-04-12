Con l’arrivo della primavera molte persone avvertono cambiamenti nel proprio corpo, spesso legati all’aumento delle temperature e alla variazione delle ore di luce. Alcuni sperimentano affaticamento, mal di testa o disturbi digestivi, più frequenti in questo periodo. Questi sintomi sono comunemente associati alla risposta del corpo ai cambiamenti climatici e alla diversa esposizione alla luce solare. La condizione, talvolta chiamata “mal di primavera”, può durare alcune settimane prima di stabilizzarsi.

La primavera ha il potenziale per essere la mia stagione preferita, se non fosse che con il cambio di stagione vado in tilt. Se da un lato le giornate si allungano e tendenzialmente abbiamo più luce e più sole – l’umore e la vitamina D ringraziano – dall’altro c’è quel malessere stagionale diffuso di cui faremmo volentieri a meno. E io ho quasi tutti i sintomi. Mia nonna diceva sempre aprile non ti scoprire, ricordandomi di non farmi ingannare dal primo tepore che il corpo prova da mesi. Il meteo è troppo instabile e il rischio di ammalarsi è altissimo. Ecco, nonostante abbia fatto attenzione, ho avuto un po’ di febbriciattola nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mal di primavera: cosa succede al corpo con il cambio di stagione?

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