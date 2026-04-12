Magyar | Orbán mi ha telefonato per congratularsi dopo la vittoria

Il Primo Ministro ha chiamato per congratularsi con il team in seguito alla vittoria. La conversazione si è svolta telefonicamente, e durante il colloquio sono stati scambiati i saluti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della conversazione o sulle eventuali questioni discusse. La chiamata è avvenuta poco dopo l’annuncio dei risultati, confermando il gesto di congratulazioni da parte del leader.

“Il Primo Ministro Viktor Orbán si è appena congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria”. Lo scrive in un post su Facebook il leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar, riportando un presunto contatto diretto con il capo del governo di Budapest. Secondo quanto dichiarato dal leader politico, il premier ungherese Viktor Orbán avrebbe telefonato per esprimere le proprie congratulazioni dopo il risultato rivendicato dall’opposizione. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali social ufficiali di Magyar, senza ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione né conferme indipendenti da parte dell’esecutivo ungherese.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Magyar: “Orbán mi ha telefonato per congratularsi dopo la vittoria” Magyar, 'Orban si è congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria'"Il Primo Ministro Viktor Orbán si è appena congratulato con noi al telefono per la nostra vittoria". Ungheria, il leader dell’opposizione Magyar: “Orban mi ricatta con un mio video intimo”Il leader dell’opposizione in Ungheria Peter Magyar ha denunciato sui social l’utilizzo da parte dell’amministrazione del premier Viktor Orban di un...