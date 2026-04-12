Magyar ' gli ungheresi hanno scelto l' Europa'

Durante un raduno nella piazza Batthyany a Budapest, un rappresentante ha annunciato che gli ungheresi hanno approvato l’adesione all’Europa. La dichiarazione è stata fatta sul palco di Tisza, in occasione di un evento pubblico. La notizia segna un risultato positivo rispetto alle posizioni del governo precedente, con un intervento che ha festeggiato la vittoria ottenuta.

"Gli ungheresi hanno detto sì all'Europa". Lo ha detto Peter Magyar, sul palco del raduno di Tisza in piazza Batthyany, a Budapest, celebrando la vittoria su Viktor Orban.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Magyar, 'gli ungheresi hanno scelto l'Europa' Leggi anche: L’Europa si prepara a punire gli ungheresi Sporting Braga-Ferencvaros (Europa League, 18-03-2026 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli ungheresi conquistano i quarti?Lo Sporting Braga ha disputato una splendida prima fase di Europa League: si è classificato al sesto posto e si è guadagnato l’accesso diretto agli... ELEZIONI UNGHERIA 2026: quello che nessuno ti dice sul SISTEMA ORBAN! | Magyar NON cambierà il Paese