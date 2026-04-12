Magritte e il varco dell’anima | oltre l’apparenza verso l’infinito

Dopo le festività pasquali, si apre una riflessione sulle tematiche dell’interiorità e della spiritualità, prendendo spunto dalle opere del pittore belga Magritte. Le sue creazioni, spesso caratterizzate da immagini sorprendenti e simboliche, vengono analizzate per approfondire il rapporto tra apparenza e realtà. Questo confronto invita a considerare come l’arte possa rappresentare un varco verso l’infinito, andando oltre la superficie visiva.

A seguito delle celebrazioni pasquali, emerge una riflessione profonda sul senso dell’interiorità e della spiritualità, utilizzando come specchio le opere del pittore belga Magritte. Il confronto tra due diverse rappresentazioni di varchi e la recente esperienza vissuta nei momenti di confessione evidenziano come la vera forza risieda nella capacità di guardare oltre l’apparente, evitando la superficialità di chi si lascia aprire da ogni stimolo esterno. L’estetica del varco tra Magritte e la ricerca di un orizzonte. Le visioni artistiche di Magritte offrono due direzioni opposte che descrivono la condizione umana. Nel dipinto Atto di fede, realizzato nel 1960, una porta bianca con profili eleganti domina una parete rosa e un pavimento in parquet pregiato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magritte e il varco dell’anima: oltre l’apparenza verso l’infinito Fotografia Europea 2026: un viaggio oltre l’apparenza nei luoghi della memoria e dell’assenzaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: L’architettura dell’anima: il viaggio di Lucy Jochamowitz verso casa