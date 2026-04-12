Maestro progressista con le idee degli altri
Un noto intellettuale di sinistra, molto apprezzato dalle donne, si distingue per le sue opinioni progressiste e per l’attenzione che riceve nel mondo culturale. Tuttavia, sono stati segnalati casi in cui ha ripreso idee di altri senza citarle adeguatamente, anche durante il percorso per ottenere l’abilitazione a professore ordinario. Questo comportamento ha suscitato discussioni tra i suoi colleghi e osservatori del settore.
Cognome e nome: Galimberti Umberto. Monza, 2 maggio 1942. «Galimba» per i fan adoranti. Macché, gli ha fatto eco Antonio Gnoli su Robinson del 5 aprile scorso, che a Galimberti ha dedicato un identikit al vetriolo. «Lo conosco da anni, come lo conoscono i nostri lettori (infatti - questo lo aggiungo io - Galimberti collabora dal 1995 con Repubblica, ndr). È un uomo generoso, dotato di un’empatia speciale. Tratti umani che aiutano a farne un intellettuale di successo». Empatia speciale. Seconda bordata: «Ha un programma di appuntamenti - incontri, conferenze, dibattiti - semplicemente mostruoso. È sempre in viaggio». Semplicemente mostruoso. Basta? No: «Ad attenderlo nei teatri e nelle piazze, la consueta folla di gente che lo ascolta e lo applaude e compra i suoi libri».🔗 Leggi su Laverita.info
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Come il cervello coordina le nostre azioni con quelle degli altri, la ricercaUno studio ha svelato che i gangli della base del cervello svolgono un ruolo centrale nel coordinare le nostre azioni con quelle degli altri.