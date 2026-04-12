Maestro progressista con le idee degli altri

Un noto intellettuale di sinistra, molto apprezzato dalle donne, si distingue per le sue opinioni progressiste e per l’attenzione che riceve nel mondo culturale. Tuttavia, sono stati segnalati casi in cui ha ripreso idee di altri senza citarle adeguatamente, anche durante il percorso per ottenere l’abilitazione a professore ordinario. Questo comportamento ha suscitato discussioni tra i suoi colleghi e osservatori del settore.